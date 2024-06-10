Промоутеры в Монреале усилят меры безопасности.

После завершения Гран При Канады комиссии судей пришлось рассмотреть довольно необычное нарушение правил, допущенное организаторами мероприятия.

По информации, после финиша гонки, но до того, как все гоночные автомобили вернулись на пит-лейн, на трассу проникло несколько зрителей. Учитывая, что подобные ситуации уже имели место в Монреале, представителей организаторов вызвали к себе судьи. Формальным поводом для этого стало нарушение пункта 12.2.1.h Международного спортивного кодекса, в котором отмечается «недостаточное вмешательство, приведшее к возникновению опасной ситуации».

Компания Octane Racing Group, организатор этапа, обещала провести тщательное расследование и предпринять необходимые меры, чтобы исключить повторение подобных инцидентов. В свою очередь судьи настояли на представлении FIA официального плана по устранению проблемы до 30 сентября 2024 года.