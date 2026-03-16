«Автотор» запустит производство внедорожника TANK 300 во втором квартале 2026 года

На автозаводе «Автотор» в ближайшие годы начнется контрактное производство внедорожника TANK 300. Об этом стало известно после подписания стратегического соглашения о сотрудничестве между российским предприятием и компанией «Грейт Волл Мотор Рус». Официальная информация опубликована на сайте медиацентра GWM.

Согласно достигнутым договоренностям, выпуск автомобиля запланирован на второй квартал 2026 года. Генеральный директор «Автотор Авто Холдинг» Евгений Петухов отметил, что партнерство предусматривает постепенное совершенствование технологий производства автомобилей бренда и увеличение доли локализованных компонентов.

Локализованная версия TANK 300 будет реализовываться в дилерских центрах марки на территории России. При этом автомобили пройдут всестороннюю проверку качества по стандартам GWM. На все произведенные внедорожники распространяется официальная гарантия, а также предусмотрены меры поддержки и сервисного обслуживания в официальных дилерских центрах TANK.

Планируется выпуск модели в комплектациях Драйв, Премиум, Сити Драйв и Сити Премиум. Автомобиль получит 2-литровый двигатель мощностью 218 л.с. с максимальным крутящим моментом 380 Нм, который будет работать в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Для покупателей будут доступны пять вариантов окраски кузова, а интерьер можно будет выбрать в черной или черно-красной гамме.

Все версии внедорожника TANK 300 адаптированы к российским условиям эксплуатации. В стандартное оснащение входит «зимний пакет», включающий подогрев всех сидений, рулевого колеса, переднего и заднего стекол, зеркал заднего вида, форсунок омывателя и камеры заднего вида. Кузов автомобиля обработан антикоррозийным покрытием.