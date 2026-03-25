В феврале выпуск легковых автомобилей увеличился на 9%

Согласно информации, предоставленной Росстатом, за первые два месяца 2026 года в России было произведено 113 тыс. легковых автомобилей. Этот показатель оказался на 1,7% ниже аналогичного периода 2025 года.

В феврале с российских автозаводов сошло 66,1 тыс. легковых машин, что демонстрирует рост на 8,6% по сравнению с февралем предыдущего года.

Производство грузовых автомобилей за январь и февраль 2026 года составило 15 тыс. единиц, что на 33,1% меньше, чем за тот же период 2025 года. В феврале на территории страны выпустили 9,3 тыс. грузовиков, что на 31,3% ниже прошлогоднего результата за тот же месяц.

В числе заметных событий отрасли — старт производства на АВТОВАЗе новой LADA Vesta Sport. Кроме того, на предприятии «Соллерс Алабуга» начался серийный выпуск минивэна Sollers SF1 с семиместной компоновкой. На мощностях автозавода «Москвич» компании «Яндекс» и EVM организовали сборку электрокроссовера UMO 5. Также холдинг «АГР» совместно с компанией Defetoo сообщили о планах по запуску производства автомобилей марки JELAND на площадке в Шушарах под Санкт-Петербургом.

Более подробная информация о текущем положении автомобильной промышленности и перспективах ее развития содержится в обновленном маркетинговом отчете «Автопром России. Итоги 2025 года, перспективы», подготовленном экспертами агентства «АВТОСТАТ».