Производство грузовиков SITRAK и Howo возможно запустить на заводе в Калуге

На столичном заводе Москвы (прежде известном как ГАЗ) планируют начать выпуск грузовых автомобилей китайской компании Dongfeng, передает телеграм-канал «Русский транспорт». Самые популярные модели – Dongfeng Kinland и Dongfeng T-Lift. По данным источников, вероятность производства китайских грузовиков на данном заводе очень высока. В настоящее время в Москве серийно производят автомобили «Волга».

Как стало известно, кабины Dongfeng Kinland и Dongfeng T-Lift проходят испытания на грузовиках «Волга». Окончание мая заместитель главы администрации союза китайских бизнесменов в России Ли Цзе подтвердил, что ведущие производители грузовиков из Китая ведут переговоры о запуске локализации производства в России.

Как ранее информировал агентский филиал «АВТОМАГИСТРАЛЬ» со ссылкой на фирму «ППУ»*, по итогам 7 месяцев текущего года в стране было продано 71869 новых грузовых автомобилей – на 5,2% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Первенство среди марок авто на данном рынке принадлежит отечественному УАЗ, а вот на втором и седьмом местах списка находятся Dongfeng Kinland и Dongfeng T-Lift соответственно.

Изображение: АВТОМАГИСТРАЛЬ