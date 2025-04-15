Производство грузовиков марки БАЗ может быть организовано на заводе в Шушарах

Начало серийного производства отечественных грузовиков БАЗ запланировано на лето 2025 года. Как сообщает газета "Деловой Петербург", АО «Романов», ответственное за данный проект, арендует автозавод в Шушарах. Этот завод ранее использовался для выпуска грузовых машин Scania и MAN. Общая производственная площадь составляет 20,9 тыс. квадратных метров.

Представители АО «Романов» отметили, что на текущий момент уже закуплено необходимое оборудование, налажены производственные процессы, и предприятие готово к запуску серийного производства грузовиков. Кроме того, в компании сообщили, что специалисты занимаются проектированием, тестированием и внедрением робототехнических комплексов, а также разрабатывают автоматизированные системы управления технологическими процессами, соответствуя текущим требованиям.

Сегодня вакансии АО «Романов» доступны как в Санкт-Петербурге, так и в Тольятти, где находится филиал инжинирингового центра компании. По информации представителей компании, в Тольятти работают инженеры, занимающиеся разработкой кабин и основных узлов грузовых габаритных шасси БАЗ. Выбор пал на Тольятти не случайно, поскольку в этом городе сосредоточено значительное количество предприятий, занятых в автомобильной отрасли, а также расположены профильные кафедры в вузах.