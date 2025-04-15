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Производство грузовиков марки БАЗ может быть организовано на заводе в Шушарах

Производство отечественных грузовиков БАЗ стартует летом 2025 года. Автозавод в Шушарах арендует АО «Романов». Площадка – 20,9 тыс. кв. м. Оборудование закуплено, процессы налажены. Находится филиал в Тольятти.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
15.04.2025, 13:21·2 мин
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Фото: Autostat.ru

Начало серийного производства отечественных грузовиков БАЗ запланировано на лето 2025 года. Как сообщает газета "Деловой Петербург", АО «Романов», ответственное за данный проект, арендует автозавод в Шушарах. Этот завод ранее использовался для выпуска грузовых машин Scania и MAN. Общая производственная площадь составляет 20,9 тыс. квадратных метров.

Представители АО «Романов» отметили, что на текущий момент уже закуплено необходимое оборудование, налажены производственные процессы, и предприятие готово к запуску серийного производства грузовиков. Кроме того, в компании сообщили, что специалисты занимаются проектированием, тестированием и внедрением робототехнических комплексов, а также разрабатывают автоматизированные системы управления технологическими процессами, соответствуя текущим требованиям.

Сегодня вакансии АО «Романов» доступны как в Санкт-Петербурге, так и в Тольятти, где находится филиал инжинирингового центра компании. По информации представителей компании, в Тольятти работают инженеры, занимающиеся разработкой кабин и основных узлов грузовых габаритных шасси БАЗ. Выбор пал на Тольятти не случайно, поскольку в этом городе сосредоточено значительное количество предприятий, занятых в автомобильной отрасли, а также расположены профильные кафедры в вузах.

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