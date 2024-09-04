Государство поддержит производство гибридных автомобилей в России

Производство гибридных автомобилей в России приобретает стратегическое значение в рамках развития автомобильной отрасли. Этот сектор включен в новый национальный проект под названием «Промышленное обеспечение транспортной мобильности» и будет поддерживаться государством. Сообщил об этом первый вице-премьер Российской Федерации Денис Мантуров.

«Развитие производства гибридных транспортных средств входит в рамки задач, определенных в Стратегии развития автомобильной промышленности и Концепции развития производства и использования электрических автомобилей», - пояснил Мантуров.

По данным агентства «АВТОСТАТ», летом 2024 года стартовало производство отечественного гибридного автомобиля Evolute i-SPACE. Этот семиместный кроссовер оснащен тяговой батареей емкостью 17,5 кВтч. Батарея заряжается от бензинового атмосферного двигателя объемом 1,5 литра и мощностью 110 лошадиных сил. Общая мощность силовой установки составляет 287 л.с., а крутящий момент - 435 Нм.

Сколько гибридных автомобилей насчитывается в России? В каких регионах они зарегистрированы? Какие марки и модели представлены? Ответы на эти и другие вопросы содержатся в обновленном отчете под названием «Электрокары и гибриды в России», доступном для заказа в агентстве «АВТОСТАТ».