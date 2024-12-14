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Производство автомобилей в России увеличилось на треть

На протяжении 11 месяцев текущего 2024 года на автосборочных заводах нашей страны было собрано общее количество в 967,4 тыс. единиц автомобильной техники. Это на 31% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
РедакцияР
Редакция
14.12.2024, 16:01·1 мин
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Фото: Autostat.ru

На протяжении 11 месяцев текущего 2024 года на автосборочных заводах нашей страны было собрано общее количество в 967,4 тыс. единиц автомобильной техники. Это на 31% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили специалисты агентства "АВТОСТАТ" в рамках мероприятия Analytic Day.

Статистика показывает, что все категории автотранспортных средств демонстрируют увеличение производства, причем наиболее значительный рост наблюдается у легковых автомобилей (+37%). За отчетный период в России было выпущено 720,5 тыс. легковых машин.

Кроме того, с начала текущего года и до ноября в Российской Федерации было произведено 133,9 тыс. легких коммерческих транспортных средств (+19% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее), 98,9 тыс. грузовиков (+12%) и 14,1 тыс. автобусов (+18%).

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Легковые автомобили (154)Производство (76)Грузовые автомобили (44)Автобусы (34)Легкие коммерческие автомобили (55)Конференции (76)

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