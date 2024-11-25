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Производитель автокомпонентов Bosch сокращает численность персонала

Один из крупнейших поставщиков автозапчастей по объему выручки Robert Bosch GmbH готовится к сокращению численности персонала. Планируется сократить 5,5 тыс.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
25.11.2024, 17:11·2 мин
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Фото: Autostat.ru

Один из крупнейших поставщиков автозапчастей по объему выручки Robert Bosch GmbH готовится к сокращению численности персонала. Планируется сократить 5,5 тыс. сотрудников по всему миру, однако конечное число уволенных будет установлено после переговоров с профсоюзами. Главные изменения коснутся Германии, информирует издание Bloomberg.

Сокращения затронут должности, связанные с продуктами для автоматизированного вождения и управления рулевым механизмом автомобилей. Основной мотивацией для таких глобальных решений стало снижение спроса на автомобили, что оказывает влияние на всю цепочку поставок. В заявлении Bosch отмечается, что «автомобильная отрасль столкнулась с избыточной производственной мощностью». Производство автомобилей в Европе до сих пор не достигло уровня до пандемии, что вынуждает компании к реализации сокращений.

Автомобильные заводы также пересматривают штаты сотрудников. Например, Ford планирует сократить еще 4 тыс. рабочих мест в Европе, что составляет около 14% местной рабочей силы. Volkswagen рассматривает возможность закрытия заводов в Германии, а Mercedes-Benz собирается оптимизировать расходы.

Напомним, что в России ранее действовал завод ООО «Роберт Бош Самара», специализировавшийся на производстве систем управления, антиблокировочных систем ABS и систем стабилизации ESP. В 2023 году предприятие было приобретено ФГУП «НАМИ».

Источник

Мировой авторынок (23)Производство (67)Автомобильные компоненты (8)Сокращения (2)

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