Степень локализации проекта LADA Vesta CNG достигла 90%

В проектах LADA Vesta CNG и LADA Largus CNG, которые предполагают конвертацию стандартных автомобилей в двухтопливные, сегодня применяется усовершенствованная газобаллонная система четвертого поколения. Отмечается, что эта система имеет официальный сертификат, позволяющий сохранять полную гарантию производителя на транспортные средства.

Как сообщил Алексей Сучков, генеральный директор компании «АТС Авто», занимающейся переоборудованием машин в сотрудничестве с АВТОВАЗом, уровень локализации комплектующих уже достиг 90%. К 2027–2028 годам компания рассчитывает увеличить этот показатель до 98%. Такое заявление он сделал в интервью самарскому телеканалу 450media.ru.

Сучков отметил, что на сегодняшний день среди выпускаемых АВТОВАЗом газомоторных моделей присутствуют три автомобиля: LADA Vesta CNG и две версии LADA Largus CNG. Ежемесячно проводится переоборудование порядка 350 автомобилей, однако технические возможности производства позволяют увеличивать объем до 1000 машин в месяц.

Стоит напомнить, что первые серийные автомобили нового поколения LADA Vesta CNG поступили в продажу в феврале этого года. Перед выходом на рынок они прошли комплексные тестирования, включая обязательные краш-тесты. В транспортных средствах установлен двухкомпонентный баллон объемом 90 литров, рассчитанный на 22 кубометра метана, размещенный в багажнике машины. Запас хода на сжатом метане составляет приблизительно 320 километров, а при использовании бензинового и газового топлива совокупно автомобиль может преодолеть более 1000 километров.

Эксплуатация природного газа позволяет автолюбителям значительно снизить расходы на топливо — примерно в 2-3 раза, а также уменьшить транспортный налог на 50%. По сравнению с бензином, метан дешевле в 2-2,5 раза и считается более экологичным видом топлива благодаря низкому уровню вредных выбросов. Дополнительно сообщается, что благодаря поддержке государства и Министерства промышленности и торговли стоимость бензиновых и двухтопливных автомобилей сейчас сопоставима.