В России продажи автомобилей из Японии выросли в 3,5 раза

В России по итогам первого квартала 2026 года было продано 18 600 новых легковых автомобилей японских марок. Такие данные предоставили эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на статистику АО «ППК». Для сравнения, за аналогичный период прошлого года россияне приобрели лишь 5 390 таких машин. Таким образом, продажи увеличились в 3,5 раза.

Дмитрий Ярыгин, заместитель начальника отдела аналитики агентства «АВТОСТАТ», сообщил, что японские марки занимают третье место на российском рынке. По объемам продаж они уступают только отечественным и китайским производителям. Ярыгин подчеркнул, что несмотря на неофициальное присутствие японских брендов в России, их доля на рынке за год увеличилась более чем втрое: с 2,2% в первом квартале 2025 года до 7% в аналогичном периоде 2026 года.

Наибольшей популярностью среди японских производителей традиционно пользуется Toyota. В первом квартале 2026 года россияне приобрели 6 914 новых легковых автомобилей этой марки, что в 2,1 раза превышает результат прошлого года. Второе место по продажам занимает Mazda, реализовавшая за три месяца 6 802 машины — почти в 14 раз больше, чем годом ранее. Третью позицию занимает Honda с показателем 1 564 автомобиля, что в 4,6 раза больше прошлогоднего уровня. Четвертое и пятое места заняли Lexus (1 122 шт., рост в 2,2 раза) и Nissan (990 шт., рост в 5,1 раза) соответственно.

В модельном рейтинге среди японских марок лидирует кроссовер Mazda CX-5 — в январе-марте 2026 года было реализовано 6 183 автомобиля этой модели. Следом расположились три модели Toyota: кроссоверы RAV4 и Highlander, каждая из которых разошлась тиражом по 2 350 экземпляров, а также седан Camry с результатом 2 263 проданных машины. Прочие японские легковые новинки не достигли отметки в 2 тысячи реализованных единиц.

