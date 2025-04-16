Tesla начинает продажи в Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии стартовали продажи электромобилей от компании Tesla. По данным издания Just Auto, на этом рынке текущее преобладание принадлежит крупным внедорожникам с двигателями внутреннего сгорания. Американским электрокарам предстоит конкурировать не только с ними, но и с другими производителями электромобилей, такими как американская компания Lucid и китайская BYD. Борьба за долю рынка будет вестись в условиях ограниченной инфраструктуры зарядных станций, особенно на дальних трассах этой страны, богатой нефтью.

Издание озвучило оптимистичные заявления регионального менеджера Tesla в Саудовской Аравии Насима Акбарзада о намерении укрепить позиции компании в стране. Также подчеркнуто, что количество покупателей Tesla в соседних Эмиратах, хоть и невелико, постепенно увеличивается. Экономист из Саудовской Аравии Мохаммед Аль-Кахтани обратил внимание на необходимость увеличения инвестиций со стороны американской компании в страну, отметив: «Нам не нужны шоурумы, нам нужны заводы. Мы стремимся к участию в производственном процессе…».

Интересно, что эти события происходят на фоне снижения продаж Tesla на различных рынках мира за последние месяцы. В первом квартале 2025 года глобальные продажи компании упали на 13% по сравнению с январем - мартом 2024 года и составили 336 681 автомобиль, включая снижение продаж в США на 9% до 128 100 единиц. С момента избрания Дональда Трампа президентом США в ноябре (кандидата, которого поддерживал Илон Маск в предвыборной гонке), стоимость акций Tesla упала почти вдвое.

На первых этапах американская компания Tesla Inc открыла офисы продаж в трех городах Саудовской Аравии - Эр-Рияде, Джидде и Даммаме. В дальнейшем планируется развитие сети зарядных станций, которые будут сооружаться параллельно с открытием торговых точек в крупных населенных пунктах.