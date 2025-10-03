Продажи грузовиков среднего класса в сентябре сократились наполовину

В России за сентябрь 2025 года было реализовано 858 новых среднетоннажных грузовиков (MCV), о чём сообщили аналитики агентства «АВТОСТАТ» в рамках онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка».

Эксперты отметили, что количество продаж значительно снизилось: показатель оказался на 51% ниже уровня аналогичного периода прошлого года и уступил июльскому результату на 7%.

Основными игроками отечественного рынка стали российские производители GAZ и KAMAZ. На долю GAZ пришлось 360 единиц, а на KAMAZ — 214 автомобилей. Китайские бренды JAC, Dongfeng и Foton также вошли в пятёрку лидеров, продав соответственно 94, 45 и 42 машины.

Лидером модельного рейтинга среднетоннажных грузовых автомобилей остаётся GAZ Gazon NEXT — эта модель заняла 33,2% от общего объёма реализованных MCV в сентябре.

С января по сентябрь 2025 года в России было продано 8 740 среднетоннажных грузовиков, что на 46% меньше в сравнении с показателем за аналогичный период 2024 года.

Фото: АВТОСТАТ