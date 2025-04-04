Продажи среднетоннажных грузовиков в марте уменьшились на 46%

В последние дни марта 2025 года в России было продано 1,1 тыс. новых среднетоннажных грузовых автомобилей (MCV). Данные показывают снижение на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 8% по сравнению с февралем текущего года. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» в рамках онлайн-трансляции «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги марта 2025 года».

Более 90% всех проданных в начале весны среднетоннажных грузовиков пришлось на пять основных марок. В лидерах остаётся отечественный бренд GAZ с объемом продаж в марте в размере 396 штук. На втором месте оказался российский производитель KAMAZ (362 шт.). Также в пятерку лидеров вошли китайские марки JAC (118 шт.), Foton (75 шт.) и Dongfeng (39 шт.).

Самой востребованной моделью на рынке новых MCV в России стал GAZ Gazon NEXT, доля продаж которой в марте составила немного более 25% от общего объема.

За первые три месяца текущего года было продано 3,3 тыс. среднетоннажных грузовиков в России, что на 31% меньше, чем за период с января по март 2024 года.

Снижение спроса на грузовые автомобили MCV в стране эксперты объясняют несколькими факторами, среди которых повышение цен на автомобили и комплектующие, усложнение условий лизинга, замедление и снижение активности в секторах экономики, где есть потребность в данном виде транспорта, а также ужесточение технических норм и правил для импортируемой техники.

Фото: АВТОСТАТ