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Продажи среднетоннажных грузовиков в марте уменьшились на 46%

Продажи среднетоннажных грузовиков в России снизились на 46% в марте 2025 года. Лидерами остаются GAZ и KAMAZ. Популярностью пользуется GAZ Gazon NEXT. Виной спаду стали рост цен, усложнение лизинга и стагнация экономики.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
04.04.2025, 14:11·2 мин
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Фото: Autostat.ru

В последние дни марта 2025 года в России было продано 1,1 тыс. новых среднетоннажных грузовых автомобилей (MCV). Данные показывают снижение на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 8% по сравнению с февралем текущего года. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» в рамках онлайн-трансляции «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги марта 2025 года».

Более 90% всех проданных в начале весны среднетоннажных грузовиков пришлось на пять основных марок. В лидерах остаётся отечественный бренд GAZ с объемом продаж в марте в размере 396 штук. На втором месте оказался российский производитель KAMAZ (362 шт.). Также в пятерку лидеров вошли китайские марки JAC (118 шт.), Foton (75 шт.) и Dongfeng (39 шт.).

Самой востребованной моделью на рынке новых MCV в России стал GAZ Gazon NEXT, доля продаж которой в марте составила немного более 25% от общего объема.

За первые три месяца текущего года было продано 3,3 тыс. среднетоннажных грузовиков в России, что на 31% меньше, чем за период с января по март 2024 года.

Снижение спроса на грузовые автомобили MCV в стране эксперты объясняют несколькими факторами, среди которых повышение цен на автомобили и комплектующие, усложнение условий лизинга, замедление и снижение активности в секторах экономики, где есть потребность в данном виде транспорта, а также ужесточение технических норм и правил для импортируемой техники.

Фото: АВТОСТАТ

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Авторынок россии (244)Продажи (443)Грузовые автомобили (56)Модели-лидеры (99)Марки-лидеры (119)Камаз (22)Dongfeng (40)Конференции (105)JAC (40)Foton (4)Gaz (26)

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