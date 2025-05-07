Продажи грузовиков среднего тоннажа в апреле снизились на 48%

В последний месяц весны текущего года в России было продано более 1,1 тыс. новых среднетоннажных грузовиков. Этот показатель практически не изменился по сравнению с мартом, однако уменьшился на 48% по сравнению с апрелем прошлого года. Аналитики из агентства «АВТОСТАТ» подчеркнули, что данный сегмент авторынка с начала текущего года держится в районе 1 тыс. единиц в месяц. Эту информацию они представили в ходе онлайн-трансляции под названием «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России».

Почти 90% всех проданных в апреле среднетоннажных грузовиков относятся к пяти брендам. На первом месте по-прежнему находится отечественная компания GAZ, продавшая 402 единицы в прошлом месяце. За ней идет еще один российский производитель – KAMAZ, у которого было реализовано 365 грузовиков. Также в топ-5 лидеров вошли китайские производители JAC (106 шт.), Foton (70 шт.) и Dongfeng (45 шт.).

Наиболее востребованной моделью среди новых среднетоннажных грузовиков на российском рынке является GAZ Gazon NEXT, доля продаж которой в апреле составила 24%.

С начала 2025 года в России было реализовано 4,4 тыс. среднетоннажных грузовиков, что на 36% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. Эту статистику предоставило агентство «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ