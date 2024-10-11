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Продажи премиумных автомобилей в России достигли пятимесячного максимума.

По информации, полученной на конференции «АВТОСТАТ Оперативка», в сентябре 2024 года в нашей стране было реализовано 14063 новых автомобилей премиум-сегмента. Эксперты отмечают стабильный тренд роста продаж таких машин уже третий месяц подряд.
РедакцияР
Редакция
11.10.2024, 12:41·2 мин
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Фото: Autostat.ru

По информации, полученной на конференции «АВТОСТАТ Оперативка», в сентябре 2024 года в нашей стране было реализовано 14063 новых автомобилей премиум-сегмента. Эксперты отмечают стабильный тренд роста продаж таких машин уже третий месяц подряд. В сентябре был зафиксирован самый высокий показатель за последние пять месяцев, начиная с мая. Напомним, что в апреле было продано 15588 автомобилей премиум-класса, а наивысшие продажи в этом году были зафиксированы в марте (19095 единиц).

Кроме того, наблюдается постепенный рост доли премиум-сегмента на рынке. Если в июле этот показатель составлял 8,3%, то в августе он вырос до 8,6%, а в сентябре уже достиг 9,3%.

Интересно, что 77% всех проданных в начале осени автомобилей премиум-класса относятся к китайским производителям. Наиболее популярными брендами оказались EXEED (3607 шт.), TANK (3007 шт.) и Lixiang (1846 шт.). Немецкий BMW занял четвертое место, продав 1151 автомобиль. Остальные производители премиум-автомобилей в сентябре реализовали менее тысячи машин каждый.

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Авторынок россии (108)Легковые автомобили (101)Продажи (261)Китайские автомобили (326)Tank (35)Марки-лидеры (54)BMW (139)Exeed (41)Премиум-марки (21)Конференции (61)Премиум-сегмент (7)Lixiang (6)Carx (11)

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