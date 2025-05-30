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Продажи премиум-автомобилей в апреле снизились на 35%

Продажи премиум-автомобилей в России сократились на 35% в апреле 2025 года. Узнайте подробности о лидерах рынка и будущих трендах на форуме "MarketAuto – 2025" от агентства "АВТОСТАТ".
РедакцияР
Редакция
30.05.2025, 08:12·2 мин
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Фото: Autostat.ru

По информации агентства «АВТОСТАТ», продажи новых автомобилей премиум-класса в России в апреле 2025 года составили 10,2 тыс. штук, что на 35% меньше, чем год назад.

Рынок в целом показал снижение на 26%, что привело к уменьшению доли премиум-сегмента с 11,4% в апреле 2024 года до 10% в этом году.

Лидером по объему продаж стали автомобили EXEED, которые насчитали 2 881 автомобиль – на 35% меньше, чем в прошлом году. На втором месте находится TANK (1 504 шт.), показавший снижение продаж на 38%. BMW замыкает тройку лидеров с результатом в 1 149 автомобилей (-19%). В ТОП-5 также вошли Lixiang (990 шт.; -56%) и Mercedes-Benz (712 шт.; -16%).

Обсуждение премиальных брендов и текущих тенденций рынка пройдет на первом форуме «MarketAuto – 2025» от агентства «АВТОСТАТ», посвященного маркетингу в автомобильной индустрии. Мероприятие запланировано на 18 июня в Москве. Детали и регистрация доступны на сайте: market.autostat.ru.

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Авторынок россии (294)Легковые автомобили (285)Продажи (510)Tank (55)Марки-лидеры (145)BMW (194)Exeed (69)Премиум-марки (48)Mercedes-benz (144)Премиум-сегмент (18)Lixiang (22)

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