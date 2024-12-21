Снижение продаж новых премиальных автомобилей в России зафиксировано впервые за 20 месяцев

В последний месяц осени 2024 года в России было продано 10,8 тыс. новых автомобилей премиум-сегмента, что на 3% меньше, чем год назад. Эти данные были представлены специалистами агентства «АВТОСТАТ» на мероприятии Analytic Day.

Статистика также показывает, что продажи премиумных машин в стране снизились впервые за последние 20 месяцев, начиная с апреля прошлого года. Ранее отрицательная динамика отмечалась лишь в марте 2023 года, а затем до октября 2024 года наблюдался стабильный рост.

Наибольшие объемы продаж среди премиум-марок продолжает удерживать EXEED, реализовавший 2 049 автомобилей в ноябре, что в два раза меньше, чем год назад. Второе место занимает TANK (2 009 шт.), увеличившись на 7,5%. Тройку лидеров замыкает Lixiang (1 850 шт.) с удвоением продаж. Продажи остальных премиумных брендов в ноябре оказались менее чем в 1 тысячу единиц.

Специалисты из агентства «АВТОСТАТ» также отмечают, что доля премиум-сегмента в российском автомобильном рынке в ноябре составила 8,9%. Это второй месяц подряд снижение (в августе – 8,6%, в октябре и сентябре – 9,3% и 9,2%).