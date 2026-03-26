В России продажи новых пикапов упали на 25%

В России за январь и февраль 2026 года было продано 2 684 новых пикапа, что на 24,4% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. К такому выводу пришли аналитики агентства «АВТОСТАТ», опираясь на статистику АО «ППК»* и собственную сегментацию рынка.

Отметим, что в 2025 году спрос на пикапы также сокращался — продажи снизились на 25%. Таким образом, темпы падения в этом сегменте опережают общий рынок. Доля пикапов в структуре продаж за год уменьшилась с 1,9% до 1,7%. Эксперты подчеркивают, что спад в данном сегменте продолжается уже тринадцать месяцев подряд, начиная с февраля 2025 года.

Лидером по продажам среди брендов по-прежнему остается китайский JAC. За первые два месяца текущего года было реализовано 414 автомобилей этой марки, что составляет 15% от всех новых пикапов. На втором месте расположился российский Sollers с результатом 386 экземпляров. Третью позицию занял RAM из США — продано 375 машин, несмотря на то, что официально этот бренд в России не представлен. Четвертым стал УАЗ, реализовавший 351 пикап, а пятерку лидеров замкнул китайский Changan с показателем 346 штук.

В рейтинге моделей первое место по итогам двух месяцев занимает JAC T9, который разошелся тиражом 392 экземпляра. За ним следует американский RAM 1500 с результатом 375 автомобилей. Аналитики отмечают, что в феврале RAM 1500, поставляемый в Россию по параллельному импорту, впервые вышел в лидеры по месячным продажам.

Также в топ-5 самых популярных новых пикапов вошли УАЗ «Пикап» (351 проданный автомобиль), Changan Hunter Plus (345 штук) и Great Wall Poer, который выбрали 241 покупатель.