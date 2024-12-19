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Продажи новых пикапов увеличились на 44% в ноябре

Согласно отчету агентства «АВТОСТАТ», в ноябре 2024 года в России было реализовано 2,6 тыс. новых пикапов, что на 44% превышает показатели прошлого года в этот же месяц.
РедакцияР
Редакция
19.12.2024, 11:42·2 мин
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Фото: Autostat.ru

На протяжении последних пяти месяцев китайская компания JAC уверенно удерживает лидирующие позиции на российском рынке пикапов - продажи её автомобилей достигли 650 единиц к концу осени. Great Wall занимает второе место с результатом в 539 проданных машин. Также в топ-5 самых популярных марок новых пикапов в ноябре входят УАЗ (341 шт.), Sollers (327 шт.) и Changan (320 шт.).

По результатам ноября лидером среди моделей пикапов в России остается JAC T9 с объемом продаж в 477 машин, что делает её самой востребованной моделью в стране уже второй месяц подряд. На втором месте располагается УАЗ «Пикап» (341 шт.), на третьем - Sollers ST6 (327 шт.). В перечень пяти самых популярных моделей также входят Changan Hunter Plus и Great Wall Poer (318 и 296 шт. соответственно).

По итогам 11 месяцев текущего года в России было продано 26,5 тыс. новых пикапов, что на 70% превышает продажи за январь - ноябрь предыдущего года. Абсолютным лидером продаж становится Great Wall, чей рыночный долю составляет 24%.

Источник

Авторынок россии (168)Легковые автомобили (160)Продажи (335)Модели-лидеры (68)Марки-лидеры (79)Changan (101)УАЗ (67)Sollers (27)Сегмент pickup (9)Great wall (19)JAC (32)Уаз пикап (5)Пикап (73)Great wall poer (4)Sollers st6 (3)Jac t9 (3)Changan hunter plus (2)

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