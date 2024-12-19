Продажи новых пикапов увеличились на 44% в ноябре

На протяжении последних пяти месяцев китайская компания JAC уверенно удерживает лидирующие позиции на российском рынке пикапов - продажи её автомобилей достигли 650 единиц к концу осени. Great Wall занимает второе место с результатом в 539 проданных машин. Также в топ-5 самых популярных марок новых пикапов в ноябре входят УАЗ (341 шт.), Sollers (327 шт.) и Changan (320 шт.).

По результатам ноября лидером среди моделей пикапов в России остается JAC T9 с объемом продаж в 477 машин, что делает её самой востребованной моделью в стране уже второй месяц подряд. На втором месте располагается УАЗ «Пикап» (341 шт.), на третьем - Sollers ST6 (327 шт.). В перечень пяти самых популярных моделей также входят Changan Hunter Plus и Great Wall Poer (318 и 296 шт. соответственно).

По итогам 11 месяцев текущего года в России было продано 26,5 тыс. новых пикапов, что на 70% превышает продажи за январь - ноябрь предыдущего года. Абсолютным лидером продаж становится Great Wall, чей рыночный долю составляет 24%.