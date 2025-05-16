Продажи новых пикапов сократились на 18% в апреле

По последним данным агентства «АВТОСТАТ», в апреле 2025 года в России было продано 1 843 новых пикапа. Это на 18% меньше, чем в апреле прошлого года.

Лидером среди брендов в этом сегменте стал китайский JAC, доля которого составила 24% от общего объема. Это означает продажи в количестве 443 единиц (+18 по сравнению с апрелем 2024 года). Great Wall, занимавший первое место год назад, теперь уступил свою позицию и занял второе место с результатом 324 проданных пикапа (-47%). На третьем и четвертом месте расположились отечественные марки УАЗ (211 шт.; -42%) и Sollers (204 шт.; -6%) соответственно, а пятое место занял китайский производитель Foton (203 шт.; рост в 3 раза).

Самой популярной моделью пикапа в апреле стал Great Wall Poer, количество проданных которых достигло 246 штук. На втором месте оказался JAC T9 с показателем в 242 единицы. Также в топ-5 популярных моделей вошли УАЗ «Пикап» (211 шт.), Sollers ST6 (204 шт.) и Foton Tunland (201 шт.).

Суммарно за первые четыре месяца текущего года было продано 7 119 новых пикапов в России. Это на 12% меньше, чем за аналогичный период в 2024 году.