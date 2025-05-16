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Продажи новых пикапов сократились на 18% в апреле

Продажи новых пикапов в России снизились на 18% по данным «АВТОСТАТ». Популярностью лидирует бренд JAC, Great Wall Poer – самая продаваемая модель. Общий объем рынка за апрель 2025 года составил 1 843 единицы.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
16.05.2025, 17:11·2 мин
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Фото: Autostat.ru

По последним данным агентства «АВТОСТАТ», в апреле 2025 года в России было продано 1 843 новых пикапа. Это на 18% меньше, чем в апреле прошлого года.

Лидером среди брендов в этом сегменте стал китайский JAC, доля которого составила 24% от общего объема. Это означает продажи в количестве 443 единиц (+18 по сравнению с апрелем 2024 года). Great Wall, занимавший первое место год назад, теперь уступил свою позицию и занял второе место с результатом 324 проданных пикапа (-47%). На третьем и четвертом месте расположились отечественные марки УАЗ (211 шт.; -42%) и Sollers (204 шт.; -6%) соответственно, а пятое место занял китайский производитель Foton (203 шт.; рост в 3 раза).

Самой популярной моделью пикапа в апреле стал Great Wall Poer, количество проданных которых достигло 246 штук. На втором месте оказался JAC T9 с показателем в 242 единицы. Также в топ-5 популярных моделей вошли УАЗ «Пикап» (211 шт.), Sollers ST6 (204 шт.) и Foton Tunland (201 шт.).

Суммарно за первые четыре месяца текущего года было продано 7 119 новых пикапов в России. Это на 12% меньше, чем за аналогичный период в 2024 году.

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Авторынок россии (281)Продажи (491)Модели-лидеры (116)Марки-лидеры (135)УАЗ (99)Sollers (48)Сегмент pickup (18)Great wall (30)JAC (45)Уаз пикап (11)Foton (7)Great wall poer (7)Foton tunland (4)Sollers st6 (6)Jac t9 (7)

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