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Сокращение продаж новых пикапов в первом квартале составило всего 9%

Продажи новых пикапов в России снизились на 9% за первый квартал 2025 года, но сегмент все еще стабилен на фоне общего рынка. Подробный обзор лидеров и популярных моделей.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
16.04.2025, 16:01·2 мин
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Фото: Autostat.ru

По данным агентства «АВТОСТАТ», за первые три месяца 2025 года в России было продано 5 276 новых пикапов. Это на 9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Несмотря на снижение продаж, сегмент пикапов показывает стабильность на фоне общего спада рынка, который за этот период упал на 25%.

Самым востребованным брендом среди новых пикапов за последние три месяца стала китайская марка JAC, доля которой составила 24% от общего объема рынка. Это означает продажу 1268 единиц (+60% по сравнению с первым кварталом 2024 года). Следует отметить, что год назад JAC занимал лишь третье место в этом рейтинге.

На вторую строчку в списке популярных брендов опустился китайский Great Wall, уступив 805 проданным пикапов (-58%). Тройку лидеров замыкает отечественный производитель Sollers, реализовавший 690 машин (+92%). УАЗ (681 шт.; -32%) оказался на четвертом месте, а Foton из Китая (569 шт.; увеличение в 6,2 раза) – на пятом.

В рейтинге моделей за первый квартал лидирует новичок на рынке – пикап JAC T9 (864 шт.). На втором месте расположился Sollers ST6 (690 шт.). Также в пятерке лидеров оказались УАЗ «Пикап» (681 шт.), Foton Tunland (567 шт.) и Great Wall Poer (559 шт.).

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Авторынок россии (257)Легковые автомобили (253)Продажи (460)Модели-лидеры (103)Марки-лидеры (122)УАЗ (90)Sollers (43)Сегмент pickup (16)Great wall (28)JAC (42)Уаз пикап (10)Foton (5)Great wall poer (6)Foton tunland (3)Sollers st6 (5)Jac t9 (6)

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