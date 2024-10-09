Рекордные продажи новых мотоциклов зафиксированы в России

В текущем году в стране было продано 39 218 новых мотоциклов за 9 месяцев, что на 58% превышает показатель за тот же период годом ранее. По данным экспертов агентства «АВТОСТАТ», этот результат уже является рекордным, хотя год еще не закончен. Несмотря на ожидаемый спад спроса на мототехнику в конце года, общий объем рынка продолжит увеличиваться.

Следует отметить, что наивысший показатель продаж новых мотоциклов в истории наблюдений за российским рынком был зафиксирован в 2014 году и составил 30 227 единиц. После этого рекордного показателя прошло целых 8 лет, но в этом году был достигнут новый рекорд – 31 289 проданных мотоциклов за 7 месяцев.

В 2024 году также был установлен рекорд по ежемесячным продажам мотоциклов. Например, самым успешным месяцем стал апрель, когда было продано 7512 единиц. В этот месяц рынок впервые превысил отметку в 7 000 проданных мотоциклов. Ранее наивысший показатель был зафиксирован в мае 2014 года и составлял 5 539 штук.

Более половины (51,4%) всех проданных новых мотоциклов за 9 месяцев были произведены пятью производителями. На первом месте оказалась компания Regulmoto, реализовавшая 6 803 единицы. В топ-3 вошли также Racer (4 254 шт.) и Motoland (3 776 шт.). Бренды Bajaj и Voge тоже продемонстрировали хорошие результаты, превысив отметку в 2 000 проданных мотоциклов с января по сентябрь (2 785 и 2 559 шт. соответственно).

Самой популярной моделью в рейтинге стала мотоцикл Racer RC300 с показателем в 1 978 единиц. Кроме нее, отметку в 1 000 проданных мотоциклов преодолели еще Regulmoto Sport (1 647 шт.), Racer RC250 (1 561 шт.), Motoland XL250 (1 497 шт.) и Motoland XF300 (1 257 шт.).

Пять российских регионов захватили 35% всего рынка новых мотоциклов за отчетный период. Лидером по числу продаж является Москва (4 729 шт.), за ней следуют Подмосковье (3 275 шт.) и Санкт-Петербург (2 123 штуки). Свердловская область (1 862 шт.) и Краснодарский край (1 740 шт.) также показали отличные результаты, превысив отметку в 1 000 проданных мотоциклов.