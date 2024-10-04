Рост продаж легковых коммерческих автомобилей в сентябре составил 16%

Важные данные по продажам легких коммерческих автомобилей (LCV) в России за сентябрь 2024 года представлены экспертами агентства «АВТОСТАТ». Общее число реализованных авто составило 9053 единицы, что на 16% превышает показатели прошлого сентября, но на 3,3% ниже результатов августа нынешнего года.

Интересно, что в топе по маркам представлены отечественные производители. Лидером остается GAZ, доля которого на рынке составляет 52% - за сентябрь было продано 4730 LCV от этого бренда. На втором месте - УАЗ (1322 шт.), на третьем - LADA (1049 шт.), на четвертом - Sollers (836 шт.). Закрывает пятерку китайская марка Dongfeng с результатом в 244 проданные единицы.

Стоит отметить, что в рейтинге моделей лидером также остается GAZ Gazelle NEXT. За прошлый месяц было продано 2979 автомобилей этой модели. На втором месте значительно отстает Sollers Atlant (677 шт.), а на третьем - GAZ 3302 (564 шт.). Также в топ-5 вошли УАЗ-3909 и LADA Largus VU (соответственно 523 и 505 проданных штук).

Если говорить об итогах за 9 месяцев нынешнего года, то в России было реализовано 75522 LCV. Это на 23,9% превышает результаты за аналогичный период прошлого года, что является значительным увеличением объема продаж на рынке легкой коммерческой техники.