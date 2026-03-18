Примерно на четверть выросли продажи новых электромобилей в России

В России за первые два месяца 2026 года реализовано 1 566 новых электромобилей. Об этом сообщили аналитики агентства «АВТОСТАТ», ссылаясь на сведения АО «ППК»*. Такой результат превышает показатели аналогичного периода прошлого года на 23%.

Лидером среди производителей электрокаров в январе и феврале стал российский бренд Evolute. На его долю пришлось 543 проданных автомобиля, что составляет почти 35% от всех реализованных на рынке электромобилей. В пятерку самых востребованных марок также вошли Geely — 200 автомобилей, Xiaomi — 157, Zeekr — 144 и BYD — 119. Бренду Avatr также удалось преодолеть отметку в 100 реализованных электромобилей за этот период.

Эксперты отмечают, что среди перечисленных брендов только Zeekr и Avatr показали снижение спроса: продажи Zeekr сократились на 69%, а Avatr — на 8%. Остальные участники рейтинга зафиксировали рост продаж, причем наибольший скачок продемонстрировала Geely, увеличив поставки в 25 раз. Такой результат аналитики связывают с эффектом низкой базы прошлого года.

Абсолютным лидером среди моделей стал Evolute i-JOY, который разошелся тиражом 455 экземпляров и занял примерно 30% рынка электрокаров. Второе место занял Geely EX5 с результатом 183 проданных автомобиля, а третьим стал дебютант – Xiaomi YU7, который выбрали 88 покупателей. На четвертой позиции расположился кроссовер Evolute i-SKY (76 автомобилей), а пятерку лидеров замыкает Zeekr 001, бывший фаворит 2025 года, с показателем 72 проданных автомобиля.

