Продажи новых электромобилей за последние полтора года достигли минимума в ноябре

По информации, предоставленной агентством "АВТОСТАТ", в ноябре 2024 года в России было продано 1 023 новых электрокара. Этот показатель на 40% ниже, чем в прошлом году в ноябре 2023 года, и на 24% ниже, чем в октябре 2024 года.

Эксперты обратили внимание на то, что количество проданных электромобилей в ноябре является самым низким с июля прошлого года, то есть за последние 18 месяцев. Рекордно низкий уровень продаж был зарегистрирован в мае 2023 года (880 штук).

По результатам ноября более 40% всех проданных электрокаров пришлось на китайский бренд Zeekr (431 штука). На втором и третьем местах расположились отечественные производители - "Москвич" и Evolute, чьи продажи составили 84 и 79 единиц соответственно. Также в пятерке лидеров оказались китайские производители ORA (72 штуки) и Avatr (38 штук).

Необходимо отметить, что за 11 месяцев текущего года было продано 16,3 тысячи новых электрокаров, что на 34% выше, чем за тот же период в 2023 году.

Фото: АВТОСТАТ