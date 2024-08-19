Продажи новых автомобилей по всему миру продолжают падать

Эксперты аналитического агентства «Автостат» представили данные о продажах новых автомобилей в мире. За июль текущего года было продано 7,05 миллиона машин, что свидетельствует о небольшом снижении продаж на 0,8%. Однако общий спрос за 7 месяцев увеличился на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 49,44 миллиона проданных автомобилей.

Лидером по объему продаж остается Китай, где было реализовано менее 2 миллионов автомобилей. Китайские дилеры продали 1,83 миллиона новых машин, что на 9% меньше, чем годом ранее. На втором месте находятся Соединенные Штаты, где было продано 1,29 миллиона автомобилей, что свидетельствует о снижении объемов продаж на 4,2%. В Западной Европе было реализовано 1,05 миллиона автомобилей, что соответствует результатам прошлого года.

Восточная Европа продемонстрировала увеличение объемов продаж, в том числе за счет роста спроса на автомобили в Российской Федерации. Здесь было продано 390 тысяч машин, что на 12,9% больше, чем годом ранее. В Южной Америке также отмечен рост продаж на 3,9%, общий объем составил 270 тысяч автомобилей.

Среди крупных рынков стоит выделить Японию, где спрос на новые автомобили увеличился на 6,7% и достиг отметки в 400 тысяч машин.

Фото: Carsweek.ru

В отдельной новости сообщается, что в России наблюдается рост спроса на подержанные автомобили. Результаты июля стали лучшими за последние 11 месяцев.