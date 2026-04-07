В России продажи новых автомобилей Toyota увеличились более чем в два раза

Продажи новых автомобилей Toyota в России выросли на 111% в первом квартале 2024 года, лидируют модели RAV4, Highlander и Camry.
Редакция
07.04.2026, 10:03·2 мин
Фото: Autostat.ru

В России по итогам первого квартала текущего года продажи новых автомобилей Toyota достигли 6 914 единиц. Этот результат вдвое превышает показатели аналогичного периода прошлого года, когда было реализовано 3 283 машины. Статистику приводит директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков в своем канале на платформе MAX.

Рыночная доля японского автопроизводителя за год увеличилась в два раза, с 1,3% до 2,6%.

Самым востребованным автомобилем марки остается кроссовер Toyota RAV4 — за три месяца россияне приобрели 2 350 таких машин, что на 170% больше прошлогоднего значения. На втором месте по популярности оказался внедорожник Toyota Highlander с результатом 2 263 проданных экземпляра, что демонстрирует рост на 396% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Замыкает тройку лидеров седан Toyota Camry, продажи которого достигли 1 264 единиц, что на 38% выше показателя прошлого года. В пятерку наиболее продаваемых моделей Toyota в России также вошли Toyota LC Prado 150 — 170 автомобилей (рост на 100%) и Toyota Corolla, продажи которой составили 158 машин (сокращение на 13%).

Сергей Целиков обращает внимание на тот факт, что подавляющее большинство — 88% зарегистрированных в России новых автомобилей Toyota — были произведены на заводах в Китае.

