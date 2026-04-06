В марте продажи новых автобусов увеличились на 6%

Новости

В марте 2026 года в России реализовано 784 новых автобуса, лидируют марки PAZ и LIAZ. Продажи выросли на 5,8% по сравнению с прошлым годом.
Редакция
06.04.2026, 08:04·2 мин
В марте 2026 года на российском рынке было реализовано 784 новых автобуса. Такие данные приводит агентство «АВТОСТАТ» со ссылкой на информацию АО «ППК». Рост продаж по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 5,8%.

Среди брендов лидирующие позиции уверенно занимает отечественный производитель PAZ. На его долю пришлось чуть более 30% всех реализованных автобусов, что в количественном выражении составляет 242 единицы. Вторую строчку рейтинга занимает российский LIAZ — в марте было продано 135 автобусов этой марки. В пятерке лидеров также оказались NEFAZ (103 шт.), белорусский MAZ (101 шт.) и китайский Yutong (78 шт.).

В модельном зачёте первое место занимает автобус PAZ 3205, результат которого за март — 152 проданных единицы. Следом идет NEFAZ 5299, реализованный в количестве 103 штук. Тройку лидеров замкнула новинка LIAZ Citymax 12, продажи которой составили 80 автобусов за месяц.

По итогам первого квартала 2026 года в России продано 1,8 тысячи новых автобусов. Этот показатель на 8,8% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

EXEED EXLANTIX: философия чистой энергии

Редакция·24.03.2026
Статьи

Что делать, если заперли ключи в машине?

Редакция·17.10.2024
Новости

«Королевский» Днепр Винтаж — лучший мотоцикл в истории КМЗ

Антон Звонкий·17.01.2026
ОбзорыСтатьи

Пусковое устройство для автомобиля: ваш надежный помощник в экстренных ситуациях

Демид Поршнев·04.02.2025
