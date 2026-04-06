В марте продажи новых автобусов увеличились на 6%

В марте 2026 года на российском рынке было реализовано 784 новых автобуса. Такие данные приводит агентство «АВТОСТАТ» со ссылкой на информацию АО «ППК». Рост продаж по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 5,8%.

Среди брендов лидирующие позиции уверенно занимает отечественный производитель PAZ. На его долю пришлось чуть более 30% всех реализованных автобусов, что в количественном выражении составляет 242 единицы. Вторую строчку рейтинга занимает российский LIAZ — в марте было продано 135 автобусов этой марки. В пятерке лидеров также оказались NEFAZ (103 шт.), белорусский MAZ (101 шт.) и китайский Yutong (78 шт.).

В модельном зачёте первое место занимает автобус PAZ 3205, результат которого за март — 152 проданных единицы. Следом идет NEFAZ 5299, реализованный в количестве 103 штук. Тройку лидеров замкнула новинка LIAZ Citymax 12, продажи которой составили 80 автобусов за месяц.

По итогам первого квартала 2026 года в России продано 1,8 тысячи новых автобусов. Этот показатель на 8,8% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

