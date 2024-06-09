Продажи новых автобусов упали на 12% в мае

По итогам мая 2024 года в России было продано 1288 новых автобусов. Это на 12% меньше, чем за такой же период прошлого года, когда было реализовано 1455 штук. В апреле текущего года рынок автобусов упал на 40%, составив 2143 единицы. Эти данные были предоставлены экспертами агентства «АВТОСТАТ», ссылающимися на информацию АО «ППК» и свои собственные исследования.

Из общего числа проданных автобусов 45% пришлось на отечественный бренд PAZ. В мае было реализовано 585 единиц этой марки. На втором и третьем месте по объему продаж находятся китайский Yutong (198 штук) и российский LIAZ (165 штук). Продажи автобусов остальных производителей оказались менее значительными, составив менее 100 штук каждый.

В рейтинге моделей три участника рынка смогли преодолеть отметку в 100 проданных экземпляров. Автобус PAZ 3204 стал лидером с результатом в 320 единиц на май. На втором и третьем местах оказались PAZ 3205 (169 штук) и LIAZ 5292 (147 штук).

За пять месяцев текущего года было продано 8555 новых автобусов в России. Это на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года (январь - май 2023-го).

Фото: НЕФАЗ