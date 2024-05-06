Апрель принес рост продаж новых автобусов на 62%

По последним данным, за апрель текущего года в России было продано 2143 новых автобуса, что на 62% превышает показатель за аналогичный период годом ранее. Эти цифры опубликованы агентством «АВТОСТАТ» по информации от АО «ППК» и собственным исследованиям.

Согласно отчету, внутренний рынок поддерживает отечественный производитель PAZ, доля которого составила 47% от общего объема продаж. Общее количество проданных автобусов марки PAZ во втором месяце весны достигло 998 единиц. На втором месте идет российская компания LIAZ с результатом в 376 проданных единиц, а замыкает тройку лидеров китайская марка Yutong (267 шт.).

В числе наиболее популярных моделей продолжает лидировать автобус PAZ 3204, реализация которого в апреле составила 530 штук. На втором и третьем местах соответственно находятся модели PAZ 3205 и LIAZ 5292, с объемами продаж 294 и 291 экземпляром.

Анализируя данные за первые четыре месяца текущего года, видно, что общий объем продаж новых автобусов в Российской Федерации достиг 7267 штук, что на треть больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Более подробно о текущей ситуации на рынке коммерческого транспорта в стране обещают рассказать на специализированной конференции «ComAuto – 2024», запланированной на 29 мая в столице.

Фото: АВТОСТАТ