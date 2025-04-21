Новый кроссовер OMODA C7 начнут продавать в мае 2025 года

Свежие новости с российского авторынка: китайский бренд представил кроссовер OMODA C7, который успешно прошел сертификацию для этого рынка. Ожидается, что первая партия автомобилей поступит к официальным дилерам уже в мае 2025 года, сразу после этого начнутся продажи данной модели. Кроме того, приобрести OMODA C7 можно будет на сайте производителя.

Потребителям в России будут доступны пять различных комплектаций: Joy, Lifestyle, Drive, Active и Supreme. Автомобиль оснащен 1,6-литровым турбодвигателем, который развивает мощность в 150 лошадиных сил и имеет крутящий момент 275 Нм.

OMODA C7 оборудован целым рядом современных систем, среди которых стоит выделить интеллектуальную систему выбора режимов движения, активную безопасность ADAS, интеллектуальный полный привод ARDIS и круговой обзор на 540 градусов.