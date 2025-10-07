Продажи «Москвичей» вновь снижаются: данные за сентябрь

Согласно данным аналитического агентства «Автостат», в сентябре на российском авторынке наблюдается заметное сокращение продаж автомобилей бренда «Москвич». За прошедший месяц реализовано 1,2 тыс. новых машин этой марки, что на 37% меньше по сравнению с результатами сентября 2024 года.

Самым востребованным автомобилем бренда вновь стал кроссовер «Москвич 3» — на его счету 83% от всех проданных в сентябре машин. Остальные 17% составили лифтбек «Москвич 6», электрический кроссовер «Москвич 3е» и новая модель семьиместного кроссовера «Москвич 8», которая была выведена на рынок в конце июля.

Известно, что 72,5% покупателей новых автомобилей «Москвич» — частные лица. Оставшиеся 27,5% транспортных средств были приобретены юридическими лицами в сентябре текущего года.

В целом, с января по сентябрь 2025 года по всей стране было реализовано 11,2 тыс. новых автомобилей «Москвич», что на 24% ниже показателей за аналогичный период прошлого года.

Напомним, информация о существенном уменьшении объема продаж марки появилась еще в сентябре. Тогда в пресс-службе Московского автозавода сообщили, что реализация новых машин «Москвич» сократилась на 42% по сравнению с прошлым годом. При этом производитель не отказывается от развития и работает над расширением модельного ряда, готовя к запуску новую модель, которая уже прошла процедуру получения Одобрения типа транспортного средства (ОТТС).

Автор: Алина Олешко