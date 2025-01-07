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Удивительные продажи LADA Aura в 2024 году: что лежит в их основе?

Продажи машины LADA Aura в 2024 году удивили экспертов: реализовано всего 190 автомобилей. Причины - низкий интерес и предпочтение китайским седанам.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
07.01.2025, 21:21·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Эксперты портала «Автостат» представили отчет о продажах новой модели LADA Aura за 2024 год. Цифры оказались неутешительными: всего было продано 190 автомобилей этой модели. Хотя с момента появления в продаже прошло немного времени.

Машины поступили в салоны дилеров только 30 ноября, хотя отгрузка в государственные структуры началась за две недели до этого. Однако не все дилерские центры LADA уже получили новинку.

Оказалось, что низкие продажи объясняются не только этим. К примеру, в крупнейших дилерских центрах LADA не наблюдалось повышенного спроса на LADA Aura. В Госдуму было доставлено лишь 17 автомобилей этой модели.

По данным портала, россияне пока находят альтернативу в китайских седанах, которые в некоторых случаях оказываются более доступными с ценовой точки зрения.

Фото: Carsweek.ru

Ранее упоминалось, что LADA Granta стала одним из лидеров продаж на европейском рынке автомобилей. Этот автомобиль опередил по объемам продаж многие годы успешных продаж.

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