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Рост продаж коммерческих автомобилей в России составил 18%

Рынок новой коммерческой техники в России продолжает показывать устойчивый рост по итогам начала 2024 года.
РедакцияР
Редакция
29.05.2024, 13:12·2 мин
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Фото: Autostat.ru

Рынок новой коммерческой техники в России продолжает показывать устойчивый рост по итогам начала 2024 года. Об этом сообщил генеральный директор агентства "АВТОСТАТ" Сергей Удалов в рамках конференции "ComAuto – 2024", проходящей на территории выставки коммерческого транспорта COMvex 2024 в МВЦ "Крокус Экспо".

Согласно представленной статистике, за период с января по апрель 2024 года было реализовано 80 тысяч новых единиц коммерческой техники. Этот показатель превысил данные прошлого года на 18%. Особенно впечатляющий рост продаж наблюдается в сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV), где продажи увеличились на 38% до 32,4 тысячи штук. Автобусы показали прирост на 33%, достигнув отметки в 7,3 тысяч единиц. Наименьшую динамику роста продемонстрировали грузовики, где увеличение составило 4%, что объясняется высокими показателями предыдущего периода.

Анализируя данные по месяцам, отмечается стабильный рост продаж LCV в каждом месяце первого полугодия 2024 года. При этом прирост является значительным и колеблется от 27% до 63%. Среди грузовиков лучшим результатом по продажам был отмечен февраль, где было зафиксировано увеличение на 18%. В то же время, в апреле наблюдается небольшое снижение продаж на 6%.

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Авторынок россии (35)Продажи (143)Грузовые автомобили (11)Автобусы (9)Легкие коммерческие автомобили (12)Конференции (26)Коммерческая техника (3)Comauto (3)

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