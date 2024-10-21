Рекордные продажи китайских товаров в сентябре

По информации, опубликованной агентством «АВТОСТАТ», в сентябре 2024 года на территории России было реализовано 93175 новых легковых автомобилей китайских производителей. Этот показатель является самым высоким за всю историю присутствия автомобилей из Китая на российском рынке. Предыдущий рекорд был зафиксирован в августе и составлял 90098 проданных машин.

Специалисты агентства выделили несколько китайских брендов, демонстрирующих рекордные продажи в сентябре. К числу лидеров относятся Haval (19725 проданных авто), Geely (16055), Changan (11534), Jetour (3917), JAECOO (3027), TANK (3007) и GAC (2303).

Большой спрос также наблюдался на популярные модели китайских автомобилей среди россиян. Например, продажи Haval Jolion достигли отметки в 9680 штук, Chery Tiggo 4 PRO – 5550, Geely Monjaro – 4938, Geely Atlas – 3283, Changan CS35 Plus – 2486, Geely Atlas Pro – 2007, TANK 300 – 1929, Haval H3 – 1589, JAECOO J8 – 1137.

Следует отметить, что рекордный показатель продаж в сентябре (более 150 тысяч единиц) на российском авторынке связан с введением с 1 октября новой шкалы утилизационного сбора, что привело к увеличению цен на автомобили различных марок. Поэтому многие россияне поспешили с покупкой перед предстоящими изменениями в стоимости.

Если у вас возник вопрос о количестве китайских автомобилей в России, их марках, моделях, распределении по регионам и других аспектах, то ответы можно найти в новом маркетинговом отчете под названием «Парк китайских автомобилей. Структура. Перспективы», который разработали эксперты агентства «АВТОСТАТ».