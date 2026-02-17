В 2025 году продажи подержанных автомобилей из Китая увеличились примерно в 1,5 раза

Согласно данным агентства «АВТОСТАТ», в России за прошлый год было реализовано свыше 283 тысяч подержанных легковых автомобилей китайских брендов. По сравнению с 2024 годом, этот показатель увеличился на 44%.

Аналитики агентства отмечают, что автомобили китайских марок показывают самый стремительный рост среди всех популярных брендов на вторичном рынке. За прошедший год их доля увеличилась с 3,3% до 4,5%. Для сравнения, общий объем рынка подержанных машин в России за тот же период вырос лишь на 3%.

Среди автомобилей китайского производства лидирующую позицию заняла марка Chery: на нее пришлось 21,9% всех проданных в 2025 году подержанных «китайцев» — это 62 тысячи автомобилей, что на 26% больше, чем годом ранее. В тройку лидеров также вошли Geely (55,5 тысячи единиц, рост 39%) и Haval (39,1 тысячи, увеличение на 64%). В пятерку популярных брендов попали также Lifan (19,6 тысячи, снижение на 5%) и Changan (18,5 тысячи, рост 93%). Кроме того, отметку в 10 тысяч автомобилей превысили Great Wall (13,7 тысячи, плюс 7%) и EXEED (12,6 тысячи, рост 74%).

В списке наиболее востребованных моделей на вторичном рынке произошли изменения: лидером стал Haval Jolion с показателем 13,2 тысячи проданных автомобилей. Вторую позицию сохранила модель Geely Coolray — 11,3 тысячи единиц. Далее следуют Geely Monjaro (9,1 тысячи) и Chery Tiggo 7 PRO (7,9 тысячи). Модель Chery Tiggo, ранее занимавшая первое место, теперь находится на пятой строчке с результатом 7,8 тысячи перепроданных машин.

