Продажи стабильные, но не без особенностей: автоэксперт рассказал о Solaris HC

На прошлой неделе в России было реализовано 1296 автомобилей бренда Solaris. Примечательно, что почти половина продаж пришлась на кроссовер HC, который ранее был известен как Hyundai Creta.

Автоэксперт и руководитель агентства «Автостат» Сергей Целиков провел трехдневный тест-драйв этого автомобиля и поделился своими впечатлениями в Telegram-канале.

Целиков отметил, что кроссовер сохранил простоту и уют, присущие предыдущим моделям, с интуитивно понятным управлением через привычные «кнопочки и крутилочки». Эксперт также выделил надежность автомобиля, его доступность в обслуживании и умеренный расход топлива. По результатам поездки по Карелии расход составил чуть более 7 литров на 100 км.

По словам Сергея Целикова, настройки подвески, рулевого управления и трансмиссии показались ему сбалансированными и удобными для ежедневных поездок.

Тем не менее, эксперт обратил внимание на недостаточную динамику 1,6-литрового двигателя мощностью 123 л. с., который является базовым вариантом для Solaris HC. При обгонах на трассе, по его мнению, ощущается нехватка мощности по сравнению с 2,0-литровым мотором на 150 л. с.

Кроме того, он отметил особенности эргономики водительского кресла: по его мнению, подушка сиденья могла бы быть длиннее, чтобы обеспечить больший комфорт.

Сергей Целиков также среди замечаний выделил необходимость повторного подключения и настройки Apple CarPlay после каждого выключения двигателя.

Он предположил, что такая особенность может быть связана с устаревшим программным обеспечением, однако выразил уверенность, что этот вопрос можно решить.

В завершение обзора эксперт подчеркнул, что рад видеть на российском рынке альтернативы китайским автомобилям. По его мнению, с учетом общей стоимости владения, Solaris HC способен составить серьезную конкуренцию многим кроссоверам из Китая.

Ранее сообщалось, что за последний год продажи и рыночная доля Solaris в России увеличились вдвое. За девять месяцев 2025 года было реализовано 21 502 автомобиля этой марки, а самой популярной моделью стал именно кроссовер HC.

Автор материала: Иван Бахарев