Продажи автомобильной техники в октябре падают из недели в неделю

После рекордных продаж новых автотранспортных средств в начале октября, в России теперь отмечается снижение спроса. Об этом свидетельствуют данные агентства "АВТОСТАТ" за третью неделю месяца.

Согласно отчету агентства, с 14 по 20 октября было продано 37780 новых автомобилей. Этот показатель продолжает снижаться после рекордных значений. Напомним, что в начале месяца было реализовано 56051 автомобиль, а во второй неделе – 42561 (на 24% меньше, чем предыдущей неделей). И в текущей неделе объем продаж сократился еще на 11%.

Отрицательная динамика в третьей неделе месяца затронула все сегменты авторынка. Продажи легковых автомобилей снизились на 12%, LCV – на 6%, грузовиков – на 2%. Но наибольший спад заметен в сегменте автобусов (-37%).

Эксперты агентства "АВТОСТАТ" считают, что такая тенденция вполне ожидаема: перед введением новой шкалы утилизационного сбора жители России старались приобрести максимальное количество автомобилей, что привело к рекордным продажам в начале октября. Сейчас наблюдается естественное снижение спроса.