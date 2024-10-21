Главная Новости Продажи Продажи автомобильной техники в октябре падают из недели в неделю
Новости

Продажи автомобильной техники в октябре падают из недели в неделю

После рекордных продаж новых автотранспортных средств в начале октября, в России теперь отмечается снижение спроса. Об этом свидетельствуют данные агентства "АВТОСТАТ" за третью неделю месяца.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
21.10.2024, 10:51·1 мин
single
Фото: Autostat.ru

После рекордных продаж новых автотранспортных средств в начале октября, в России теперь отмечается снижение спроса. Об этом свидетельствуют данные агентства "АВТОСТАТ" за третью неделю месяца.

Согласно отчету агентства, с 14 по 20 октября было продано 37780 новых автомобилей. Этот показатель продолжает снижаться после рекордных значений. Напомним, что в начале месяца было реализовано 56051 автомобиль, а во второй неделе – 42561 (на 24% меньше, чем предыдущей неделей). И в текущей неделе объем продаж сократился еще на 11%.

Отрицательная динамика в третьей неделе месяца затронула все сегменты авторынка. Продажи легковых автомобилей снизились на 12%, LCV – на 6%, грузовиков – на 2%. Но наибольший спад заметен в сегменте автобусов (-37%).

Эксперты агентства "АВТОСТАТ" считают, что такая тенденция вполне ожидаема: перед введением новой шкалы утилизационного сбора жители России старались приобрести максимальное количество автомобилей, что привело к рекордным продажам в начале октября. Сейчас наблюдается естественное снижение спроса.

Источник

Авторынок россии (115)Легковые автомобили (106)Продажи (269)Грузовые автомобили (32)Автобусы (27)Легкие коммерческие автомобили (39)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Новости

Конфигуратор Porsche Taycan 2025 позволяет вам погрузиться в фантастический мир с 938-сильной мощностью

Иннокентий Петров·07.02.2024
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Статьи

5 фильмов, в которых главную роль сыграли автомобили

Демид Поршнев·02.03.2024
СтатьиОбзорыТесты

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация