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Продажи автомобилей в Европе опустились "в минус" после ноябрьских результатов.

В последний месяц осени текущего года в странах Европы было продано в общей сложности 1 055 319 легковых автомобилей, что на 2% меньше, чем год назад.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
19.12.2024, 16:01·1 мин
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Фото: Autostat.ru

В последний месяц осени текущего года в странах Европы было продано в общей сложности 1 055 319 легковых автомобилей, что на 2% меньше, чем год назад. По данным Европейской ассоциации автопроизводителей, ситуацию на авторынке континента прокомментировали эксперты агентства "АВТОСТАТ". После слабого роста в октябре (+0,1%), в этот раз автомобильный рынок Европы зафиксировал небольшой спад.

Согласно обзору авторынка, наибольшее количество автомобилей в конце осени реализовала компания Volkswagen - 117 994 автомобиля (+5,4%). Второе место удерживает Toyota, продав 77 793 машины (+10,9%). На третьей строчке находится Skoda, чьи продажи составили 68 119 единиц (+10%). Замыкают топ-5 лидеров BMW (67 783 шт.; -2,9%) и Mercedes-Benz (62 232 шт.; +4,3%).

За одиннадцать месяцев текущего года общий объем продаж автомобилей в Европе достиг 11 876 655 штук, что превышает показатели за январь-ноябрь 2023 года на 0,6%.

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Легковые автомобили (161)Продажи (336)Авторынок европы (21)Марки-лидеры (80)BMW (158)Toyota (266)Mercedes-benz (124)Обзор рынка автомобилей (18)Skoda (81)Volkswagen (155)Европа (7)

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