В сентябре объёмы продаж автомобилей УАЗ «остались на уровне августа»

Агентство «АВТОСТАТ» опубликовало статистику продаж новых автомобилей УАЗ в России за сентябрь 2025 года. Согласно этим данным, за отчетный период было реализовано 1 361 транспортное средство, что практически соответствует уровню августа, когда дилеры продали 1 365 автомобилей. Однако по сравнению с сентябрем 2024 года продажи снизились на 47%, тогда было продано 2 566 новых машин.

Самую высокую популярность в начале осени вновь продемонстрировало семейство коммерческих автомобилей СГР. На эти модели пришлось 517 проданных экземпляров, что составляет 38% от общего числа реализованных УАЗов за месяц.

Флагманский внедорожник марки, УАЗ «Патриот», в сентябре выбрали 501 покупатель. Следом расположились легкий грузовик «Профи» с результатом 193 реализованных единиц и модель «Пикап» — 132 проданных автомобиля. Замыкает пятерку лидеров среди моделей внедорожник «Хантер», который приобрели 18 автолюбителей.

По итогам первых девяти месяцев 2025 года на российском рынке было продано 14,2 тысячи новых автомобилей УАЗ. Этот показатель оказался на 37% ниже аналогичного периода прошлого года, когда за январь — сентябрь 2024 года было реализовано значительно больше машин отечественной марки.