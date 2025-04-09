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Продажи автомобилей УАЗ упали на треть в первом квартале.

Продажи УАЗ в России снизились на треть по итогам 1 квартала 2025 года, лидером продаж стал семейство коммерческих машин СГР. Выбор россиян: "Патриот", "Профи", "Пикап" и "Хантер".
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
09.04.2025, 16:01·1 мин
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Фото: Autostat.ru

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за первый квартал 2025 года в России было продано 4,9 тыс. новых автомобилей марки УАЗ. Этот показатель на 34% ниже, чем за аналогичный период годом ранее.

Наибольший объем продаж в течение трех прошедших месяцев пришелся на коммерческую линейку машин СГР, общий объем составил 2 148 единиц. Это на 33% меньше, чем результат за январь – март 2024 года.

Флагманский внедорожник УАЗ под названием «Патриот» был выбран 1 179 покупателями (-40%). На следующих местах идут легкий грузовик «Профи» (813 штук; -31%) и модель «Пикап» (681 штука; -32%). Замыкает пятерку лидеров внедорожник под названием «Хантер» (78 штук; -38%).

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Авторынок россии (249)Легковые автомобили (244)Продажи (448)УАЗ (88)Легкие коммерческие автомобили (71)

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