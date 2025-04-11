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Продажи автомобилей компании Sollers уменьшились на 5% в первом квартале.

Продажи автомобилей Sollers в России снизились на 5%: Atlant -21%, ST6 +92%, Argo -29%. Реализовано 2186 единиц, включая ST8 и TR80.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
11.04.2025, 09:52·1 мин
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Фото: Autostat.ru

По последним данным от агентства "АВТОСТАТ", за первые три месяца 2025 года в России было продано 2 186 новых автомобилей от производителя Sollers. Этот показатель на 5% ниже, чем год назад.

Более половины, а именно 55%, приходится на модели семейства Atlant. Различные версии этой модели за отчетный период нашли 1 193 владельца, что на 21% меньше, чем год назад.

Пикап Sollers ST6 показал отличные результаты, увеличившись на 92% по сравнению с прошлым годом и достигнув отметки в 690 проданных единиц. А вот продажи малотоннажного грузовика Argo снизились на 29%, составив 297 штук.

Кроме того, в течение первого квартала текущего года было продано 5 пикапов Sollers ST8 и 1 среднетоннажный грузовой автомобиль TR80.

Источник

Авторынок россии (252)Легковые автомобили (246)Продажи (452)Грузовые автомобили (59)Sollers (42)Легкие коммерческие автомобили (72)

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