Продажи автомобилей компании Sollers уменьшились на 5% в первом квартале.

По последним данным от агентства "АВТОСТАТ", за первые три месяца 2025 года в России было продано 2 186 новых автомобилей от производителя Sollers. Этот показатель на 5% ниже, чем год назад.

Более половины, а именно 55%, приходится на модели семейства Atlant. Различные версии этой модели за отчетный период нашли 1 193 владельца, что на 21% меньше, чем год назад.

Пикап Sollers ST6 показал отличные результаты, увеличившись на 92% по сравнению с прошлым годом и достигнув отметки в 690 проданных единиц. А вот продажи малотоннажного грузовика Argo снизились на 29%, составив 297 штук.

Кроме того, в течение первого квартала текущего года было продано 5 пикапов Sollers ST8 и 1 среднетоннажный грузовой автомобиль TR80.