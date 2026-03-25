В России продажи автомобилей одного из суббрендов Chery сократились в 4,5 раза: что известно об этих моделях

В России зафиксировано резкое падение продаж новых автомобилей марки Soueast, принадлежащей компании Chery. По данным автоэксперта Сергея Целикова, опубликованным в его Telegram-канале, за первые два месяца 2026 года на учет было поставлено лишь 76 автомобилей Soueast. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года россияне приобрели 354 машины этой марки.

Сергей Целиков отметил, что на данный момент в России не зафиксировано ни одной продажи автомобилей Soueast 2026 года выпуска.

На российском рынке бренд Soueast представлен двумя моделями: семиместными кроссоверами S07 и S09. По словам эксперта, в 2025 году основная часть продаж — 75% — пришлась на модель S07. В текущем году ситуация изменилась — теперь 80% реализованных автомобилей составляют кроссоверы S09.

С учетом столь низких показателей реализации Сергей Целиков выразил сомнения относительно будущего бренда Soueast в России. При этом, по его словам, представители компании не раз заявляли о намерении продолжать продажи и поставки автомобилей в стране.

В марте стало известно, что среднеразмерный семиместный кроссовер Soueast S07 стал более доступным для российских покупателей. Хотя стоимость осталась прежней, на автомобили 2026 года выпуска теперь действует специальное предложение — скидка в размере 50 тысяч рублей.

Ранее бренд Soueast анонсировал расширение модельного ряда в России и скорый запуск новой модели — кроссовера S06. Ожидается, что новинка поступит в продажу уже весной, а подробности о ценах и комплектациях будут объявлены дополнительно.

