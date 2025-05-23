Рост продаж автобусов в Европе составил 6%

По результатам первого квартала текущего года в странах Европы было продано 11 658 новых автобусов, что показало рост на 5,7% по сравнению с январем – мартом годом назад. Эти данные привели эксперты агентства "АВТОСТАТ", сотрудничающие с Европейской ассоциацией автопроизводителей (ACEA).

Самым крупным рынком автобусов в Европе остается Великобритания, где было продано 2 664 автобуса (+40,9% к первому кварталу 2024 года). На втором месте по объему продаж находится Италия (1 460 штук; -7,3%), а третье место занимает Франция (1 444 шт.; +0,1%). Также в пятерку лидеров по объему продаж автобусов вошли Германия (1 356 шт.; -15%) и Испания (999 шт.; -0,5%).

По данным продаж в других странах Европы, наибольший прирост был зафиксирован в Швеции и Греции (в 2,9 раза). В то же время, самое значительное снижение продаж отмечено на Кипре (-83,9%).

Интересно, что происходит с рынком автобусов в России? Ответ на этот вопрос мы получим 28 мая на специализированной конференции "АВТОСТАТ Analytic time".