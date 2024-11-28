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В России возникли сложности с импортом автомобилей из Японии из-за введения новых санкций, сообщили продавцы

Из-за новых американских санкций ограничениями затронуты крупные банки, через которые производились переводы через SWIFT для оплаты автомобилей из Японии, поступавших в Россию по параллельному импорту.
РедакцияР
Редакция
28.11.2024, 10:21·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Из-за новых американских санкций ограничениями затронуты крупные банки, через которые производились переводы через SWIFT для оплаты автомобилей из Японии, поступавших в Россию по параллельному импорту. Несмотря на сложную ситуацию, участники рынка нашли способы решения проблемы.

Руководитель маркетинга ГК "Япония-Трейд" Дарья Саморукова отметила, что в настоящее время почти невозможно самостоятельно приобрести автомобиль из Японии российскому владельцу. Однако специализированные компании приходят на помощь, их агенты занимаются решением вопросов по переводу средств и доставке. Блокировку крупных банков не стоит рассматривать как окончательный конец.

Существуют региональные банки, которые предлагают услуги по SWIFT-переводам за границу. Те, кто не подвергся санкциям или еще не начали оказывать такие услуги, в скором времени, вероятно, освоят эту сферу, утверждает топ-менеджер.

Также это подтвердил руководитель отдела продаж "СпецАвтоТрейд" Глеб Шнайдер. Он отметил, что из-за санкций на SWIFT-переводы усложнится процесс оплаты за рубежом, но все еще существуют банки, которые продолжают проводить подобные операции.

В качестве альтернативы можно использовать оплату через третьи страны. Однако это не единственный вариант. Профессионалы в сфере продаж не спешат раскрывать детали методов, способных заменить традиционные банковские переводы.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что Япония в ноябре уменьшила ограничения и разрешила ввозить в Россию определенные гибриды. Однако россиянам "мягкие" гибриды не понравились - такой тип трансмиссии понятен им не настолько. Поэтому он не вызывает у автолюбителей особого доверия.

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