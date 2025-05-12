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Продается раллийный Volkswagen Beetle с пробегом 104 километра

Редкий "Жук" Volkswagen на онлайн-аукционе: суперавтомобиль 1972 года с пробегом 104 км. Узнайте подробности об этой легендарной модели!
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
12.05.2025, 21:02·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Благодаря популярности этого немецкого автомобиля становится все сложнее найти экземпляр в идеальном состоянии по разумной цене. Однако на онлайн-аукционе появился особенный VW Beetle, который проехал всего 104 километра с момента выпуска.

Фото: Carsweek.ru

Этот автомобиль - специальное издание Baja Champions 1972 года. Он один из 1000 экземпляров, выпущенных в честь победы модели в гонках по бездорожью в 1967 году. Изначально разработанный для европейского рынка, этот "Жук" Marathon Blue получил особое оформление, включая чёрные кожзаменительные сиденья, спортивные диски Lemmerz из стали и другие детали.

Под стильным внешним видом кроется модель "Супер Жук" 1302, которая стала ответом VW на появление новых конкурентов в виде импортных и японских автомобилей. Популярность старого "Жука" начала падать, и компания пыталась привнести в модель новый взгляд.

Фото: Carsweek.ru

Не так давно редакция обсуждала новость о том, что культовый VW Beetle был доработан в стиле знаменитых Rolls-Royce, продемонстрировав, насколько универсальной и востребованной остается эта легендарная модель.

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