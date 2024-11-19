Привычный бюджетный Renault, который выпускали в России, может вернуться под другим названием.

Возвращение любимого россиянами кросс-хэтчбека Renault Sandero Stepway на российский рынок становится все ближе. Однако автомобиль будет представлен уже под новым именем - XCite. Сборка новой модели будет осуществляться на территории бывшего завода Nissan в Санкт-Петербурге, как сообщает инсайдерский Telegram-канал «Русский автомобиль».

По информации источников канала, на данный момент уже начат процесс модернизации цеха по сварке, который будет адаптирован под Sandero Stepway, кодовое название проекта - Logan-3. Планируется завершить все необходимые работы к сентябрю 2025 года.

Интересно, что в период, когда Renault была акционером «АвтоВАЗа», в Тольятти были собраны несколько прототипов нового Renault Sandero Stepway. Однако после ухода французской компании из России они оставались на территории завода до недавнего времени, когда были перевезены на автовозе в неизвестном направлении.

Ранее стало известно, что новый Dacia Sandero Stepway был доставлен в Москву. Речь идет о европейской версии автомобиля, уже адаптированной под российские реалии. С учетом уплаченной таможенной пошлины и всех необходимых документов, стоимость модели оценивается в 2 400 000 рублей.