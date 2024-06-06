В России снова появились привычные европейские автомобили. Какие из них уже доступны к покупке?

Сервис по продаже автомобилей в интернете «СберАвто» объявил о заключении важного стратегического партнерства с компанией «Автомобильные технологии», которая является официальным производителем и дистрибьютором марок Peugeot и Citroen в России. Теперь на сайте доступны к приобретению кроссоверы Peugeot 5008 (Allure и GT), Peugeot 4008, Peugeot 2008, а также Citroen C5x и Citroen C5 Aircross, собранные в Калуге, по рекомендованным ценам с доставкой по стране, сообщили в пресс-службе сервиса.

Клиенты «СберАвто» в рамках нового сотрудничества смогут получить помощь личного ассистента при выборе и безопасной покупке автомобиля онлайн. Также имеется возможность воспользоваться автокредитом от Сбербанка без первоначального взноса, который можно оформить удаленно, без посещения офиса.

Кроме того, на платформе «СберАвто» можно быстро продать свое старое авто, чтобы финансировать покупку нового, а также сразу же приобрести страховку ОСАГО или каско. Первоначально, доставка автомобилей будет осуществляться на закрытом автовозе только для жителей Москвы и близлежащих населенных пунктов в пределах 250 километров от столицы, но в будущем планируется расширить зону до крупных городов по всей стране.

«Мы наблюдаем рост спроса на удобный и понятный процесс приобретения автомобиля на российском рынке. Даже в случае крупных покупок, удобство получения авто становится приоритетом, поэтому автопроизводители все чаще экспериментируют с онлайн-продажами. За время работы мы общались с множеством автолюбителей в России и помогли приобрести десятки тысяч автомобилей, накопив опытный подход к запросам современных клиентов. Мы рады сотрудничеству с компанией „Автомобильные технологии“, что поможет сделать бренды Peugeot и Citroen еще ближе к автолюбителям, предпочитающим удобные онлайн-покупки», — поделился генеральный директор «СберАвто» Илья Федорченко.

Напомним, что кроссовер Citroen C5 Aircross начали выпускать на заводе «ПСМА Рус» в Калужской области в марте этого года, а в продажу он поступил только 27 мая. Собранный из готовых китайских комплектующих автомобиль предлагается в России в одной комплектации с одним двигателем и начальной ценой от 4,3 миллионов рублей.