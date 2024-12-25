Пристли: Риккардо - потенциальный телеведущий

Бывший механик команды McLaren, Марк Пристли, высказал мнение о возможном будущем выдающегося австралийского пилота. Согласно его словам, завершивший карьеру гонщик Даниэль Риккардо мог бы успешно реализоваться в сфере журналистики.

Пристли заявил: "Риккардо имеет все предпосылки стать ярким телеведущим, его харизмой мечтают обладать многие телеканалы. В настоящий момент неизвестно, каким образом он решит продолжать свою деятельность. Многие спортсмены после завершения карьеры стремятся уделить больше времени своим близким и друзьям, но затем, спустя некоторое время, возвращаются в спорт в новом качестве".

При этом эксперт подчеркнул, что окончательное решение принадлежит самому Риккардо, который выберет наиболее подходящий для себя путь. По мнению Пристли, после многих лет строгого контроля гонщику будет приятно ощутить свободу выбора и самореализации.