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Алексей Подщеколдин снова избран президентом РОАД

Выборы президента РОАД: Алексей Подщеколдин переизбран на второй срок до 2027 года. Биография и достижения главы Ассоциации.
РедакцияР
Редакция
15.04.2025, 11:41·1 мин
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Фото: Autostat.ru

На одной из сессий Конвенции РОАД в Москве было объявлено о решении членов ассоциации относительно выборов президента. На второй срок был избран Алексей Подщеколдин, который получил абсолютное большинство голосов. Он будет возглавлять РОАД в течение 2025-2027 годов, как передает официальный портал Ассоциации.

Алексей Подщеколдин получил образование в Брянском институте транспортного машиностроения, специализируясь в области "Турбиностроения". Он также прошел ряд курсов по усовершенствованию профессиональных навыков: юридические, управление персоналом, маркетинг, а также специализированные курсы, связанные с автомобильным бизнесом.

С начала 2000-х годов Алексей Подщеколдин возглавляет Группу компаний "БН-Моторс", основанную им. С 2007 года он является активным членом РОАД, а с 2010 года занимает пост в Совете РОАД и руководит рабочей группой, занимающейся изменениями в начислении НДС при продаже подержанных автомобилей.

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