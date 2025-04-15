Алексей Подщеколдин снова избран президентом РОАД

На одной из сессий Конвенции РОАД в Москве было объявлено о решении членов ассоциации относительно выборов президента. На второй срок был избран Алексей Подщеколдин, который получил абсолютное большинство голосов. Он будет возглавлять РОАД в течение 2025-2027 годов, как передает официальный портал Ассоциации.

Алексей Подщеколдин получил образование в Брянском институте транспортного машиностроения, специализируясь в области "Турбиностроения". Он также прошел ряд курсов по усовершенствованию профессиональных навыков: юридические, управление персоналом, маркетинг, а также специализированные курсы, связанные с автомобильным бизнесом.

С начала 2000-х годов Алексей Подщеколдин возглавляет Группу компаний "БН-Моторс", основанную им. С 2007 года он является активным членом РОАД, а с 2010 года занимает пост в Совете РОАД и руководит рабочей группой, занимающейся изменениями в начислении НДС при продаже подержанных автомобилей.